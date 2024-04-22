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22:26, 22 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о критической ситуации в ВСУ из-за возраста солдат

NRK: ВСУ остро нуждаются в молодых солдатах
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский эксперт по безопасности Алексей Мельник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критической ситуации из-за повышения среднего возраста новобранцев и нехватки живой силы. Об этом стало известно NRK.

«Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 килограммов и оружие, то мы видим, как люди все чаще выбывают из строя», — высказался Мельник.

Спикер отметил, что средний возраст солдата-фронтовика ВСУ составляет порядка 40 лет. По словам Мельника, возрастные военные не справляются с тяжелыми физическими нагрузками.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после окончания российской специальной военной операции (СВО) Одесса окажется под контролем России. Он также предположил, что конфликт на Украине закончится к концу лета 2024 года, поскольку у ВСУ не будет сил и средств вести военные действия.

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      Маргарита Пименова
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