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22:08, 22 апреля 2024Мир

Украине предрекли потерю еще одного города

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России после СВО

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

После окончания российской специальной военной операции (СВО) Одесса окажется под контролем России. Об этом
предупредил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они возьмут Одессу. Я не сомневаюсь в этом», — предрек он. Джонсон отметил, что данный город всегда была русским. По словам Джонсона, Киев делал все, чтобы попытаться стереть все русское наследие из этого города, однако люди все равно помнят о нем.

Кроме того, экс-аналитик ЦРУ предположил, что конфликт на Украине закончится к концу лета 2024 года, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет сил и средств вести военные действия.

Ранее полковник Лоуренс Уилкерсон также предупредил Украину о риске потери контроля над Одессой. Он отметил, что если Россия займет Одессу, у нее появится один из лучших портов в Черном море, и это станет стратегическим плюсом в отношениях с членами НАТО.

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      Марина Совина
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