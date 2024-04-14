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22:23, 14 апреля 2024Интернет и СМИ

В США предупредили Украину о потере крупного города

Полковник Уилкерсон: успехи ВС РФ на поле боя позволят Москве взять Одессу

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские военные побеждают на поле боя, Москва может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу. Об этом рассказал полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он ответил на слова бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о том, что падение Украины станет для Соединенных Штатов более серьезной катастрофой, чем поражение во Вьетнаме.

«Во-первых, я пришел к выводу, что премьер-министры Великобритании — нынешний и прошлые — дебилы. Во-вторых, аналогия Бориса Джонсона безумна. Вьетнам на сегодняшний день — успешная страна», — уточнил Уилкерсон.

По словам полковника, если Россия займет Одессу, у нее появится один из лучших портов в Черном море, и это станет стратегическим плюсом в отношениях с членами НАТО. Украина продолжит терять все больше территорий по мере продолжения конфликта, резюмировал Уилкерсон.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов. По его словам, Россия никогда не стремилась получить всю территорию Украины. Президент России Владимир Путин ждал, что западные государства проявят благоразумие и откажутся от идеи включения Украины в состав НАТО, подчеркнул Макгрегор.

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      Марина Совина
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