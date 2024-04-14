Полковник Уилкерсон: успехи ВС РФ на поле боя позволят Москве взять Одессу

Российские военные побеждают на поле боя, Москва может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу. Об этом рассказал полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он ответил на слова бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о том, что падение Украины станет для Соединенных Штатов более серьезной катастрофой, чем поражение во Вьетнаме.

«Во-первых, я пришел к выводу, что премьер-министры Великобритании — нынешний и прошлые — дебилы. Во-вторых, аналогия Бориса Джонсона безумна. Вьетнам на сегодняшний день — успешная страна», — уточнил Уилкерсон.

По словам полковника, если Россия займет Одессу, у нее появится один из лучших портов в Черном море, и это станет стратегическим плюсом в отношениях с членами НАТО. Украина продолжит терять все больше территорий по мере продолжения конфликта, резюмировал Уилкерсон.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов. По его словам, Россия никогда не стремилась получить всю территорию Украины. Президент России Владимир Путин ждал, что западные государства проявят благоразумие и откажутся от идеи включения Украины в состав НАТО, подчеркнул Макгрегор.

