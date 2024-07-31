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20:18, 31 июля 2024Ценности

Блейк Лайвли поделилась снимками в полупрозрачном наряде

Актриса Блейк Лайвли поделилась снимками в полупрозрачном платье Michael Kors

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли поделилась снимками в полупрозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 36-летняя звезда популярного телесериала «Сплетница» запечатлена в кружевном мини-платье бренда Michael Kors бежевого цвета. Кроме того, она примерила остроносые белые туфли и накинула на плечи песочный кардиган.

При этом визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в легкие локоны. Также они дополнили ее образ золотыми массивными браслетами, серьгами и кольцами.

Ранее сообщалось, что Лайвли появилась на публике в наряде за сотни тысяч рублей. Тогда актриса вышла в свет в рваных джинсах Valentino и белой майке.

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      Мария Винар
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