Обещания Маска об импланте Blindsight оказались нереалистичными

Scientific Reports: импланты Blindsight не смогут превзойти зрение человека

Ученые Вашингтонского университета выяснили, что обещания предпринимателя Илона Маска, касающиеся кортикального импланта Blindsight, нереалистичны. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Маск заявлял, что Blindsight сможет превзойти нормальное человеческое зрение. Однако исследование показало, что это невозможно, так как один электрод стимулирует лишь один нейрон, а не представляет собой пиксель изображения, как предполагалось.

Для проверки этой гипотезы ученые создали вычислительную модель, имитирующую работу импланта с высоким разрешением. Модель показала, что даже при наличии 45 000 электродов изображение с разрешением 45 тысяч пикселей будет размытым и едва узнаваемым. Это связано с тем, что в зрительной коре каждый нейрон сообщает мозгу об изображениях в пределах небольшой области пространства, и рецептивные поля нейронов перекрываются, поэтому даже одно световое пятно стимулирует сложный пул нейронов. Четкость изображения определяется не размером или количеством отдельных электродов, а тем, как информация представляется тысячами нейронов в мозге.

Таким образом, создание импланта с высоким разрешением требует не только подсоединения электродов к нейронам зрительной коры, но и воссоздания нейронного кода — сложной схемы активации многих тысяч клеток. Пока ученые не имеют ни малейшего представления о том, как найти правильный нейронный код у слепого человека.