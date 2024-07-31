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12:09, 31 июля 2024Наука и техника

Обещания Маска об импланте Blindsight оказались нереалистичными

Scientific Reports: импланты Blindsight не смогут превзойти зрение человека

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Ученые Вашингтонского университета выяснили, что обещания предпринимателя Илона Маска, касающиеся кортикального импланта Blindsight, нереалистичны. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Маск заявлял, что Blindsight сможет превзойти нормальное человеческое зрение. Однако исследование показало, что это невозможно, так как один электрод стимулирует лишь один нейрон, а не представляет собой пиксель изображения, как предполагалось.

Для проверки этой гипотезы ученые создали вычислительную модель, имитирующую работу импланта с высоким разрешением. Модель показала, что даже при наличии 45 000 электродов изображение с разрешением 45 тысяч пикселей будет размытым и едва узнаваемым. Это связано с тем, что в зрительной коре каждый нейрон сообщает мозгу об изображениях в пределах небольшой области пространства, и рецептивные поля нейронов перекрываются, поэтому даже одно световое пятно стимулирует сложный пул нейронов. Четкость изображения определяется не размером или количеством отдельных электродов, а тем, как информация представляется тысячами нейронов в мозге.

Таким образом, создание импланта с высоким разрешением требует не только подсоединения электродов к нейронам зрительной коры, но и воссоздания нейронного кода — сложной схемы активации многих тысяч клеток. Пока ученые не имеют ни малейшего представления о том, как найти правильный нейронный код у слепого человека.

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      Александр Еникеев
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