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13:14, 31 июля 2024Мир

Блинкен оценил влияние убийства Хании на прекращение огня в Газе

Блинкен: США продолжат добиваться прекращения огня в Газе
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Tomohiro Ohsumi / Pool / Reuters

США продолжат прикладывать усилия по прекращению огня в секторе Газа. Таким образом госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает Reuters.

«До сих остается острая необходимость в прекращении огня, США продолжат работать над этим», — отметил глава Госдепартамента.

Он также подчеркнул, что Вашингтон «не будет спекулировать» на предмет того, какое влияние может оказать убийство Хании на ситуацию в Газе.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в ночь на 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение «вероломным и обвинив в нем сионистов».

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      Дарья Устьянцева
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