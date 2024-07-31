Камеры полицейских в США заменили раскладушками Samsung

The Verge: Samsung заменила нательные камеры полиции США раскладушками

Полицейские в США начали использовать складные смартфоны Samsung вместо обычных нательных камер. На это обратило внимание The Verge.

30 июля в блоге Samsung появилась информация об эксперименте, в рамках которого два полицейских управления штата Миссури заменили классические нательные камеры раскладными смартфонами Galaxy Z Flip. По словам представителей корпорации, раскладушки являются более компактными и легкими, чем нательные камеры, а также записывают видео в более высоком разрешении и фиксируют местоположение каждого офицера полиции.

В компании признались, что эксперимент стартовал два года назад. Обычные раскладные смартфоны были переоборудованы под нательные камеры специалистами фирмы Visual Labs. В том числе, инженеры перенастроили кнопки регулировки громкости таким образом, чтобы по нажатию на них начиналась запись видео.

По словам журналистов, лидером на рынке нательных камер для спецслужб в США является Axon, вторым крупнейшим производителем оборудования считается Motorola. Авторы отметили, что нательные камеры позиционируются в качестве важного инструмента для обеспечения подотчетности и прозрачности.

В конце июля аналитики Canalys заявили, что корпорация Samsung осталась лидером на глобальном рынке смартфонов во втором квартале 2024 года. В топ-3 также попали Apple и Xiaomi.