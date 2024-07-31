Более 50 британских полицейских пострадали в столкновениях в Саутпорте

Полиция Британии: более 50 полицейских пострадали в столкновениях в Саутпорте

Более 50 сотрудников полиции пострадали в столкновениях с местными праворадикалами в британском Саутпорте. Об этом телеканалу Sky News сообщил председатель Федерации полиции Мерсисайда Крис Мак-Глэйд.

Как минимум 27 полицейских были доставлены в больницу, остальные получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации. Помимо них, ранение также получили три служебных собаки.

Причиной массовых беспорядков стало нападение 17-летнего подростка, который зарезал трех детей в танцевальной студии — девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети на фоне слухов, что преступник — мусульманин, однако в полиции это опровергли.