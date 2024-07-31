Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 31 июля 2024Мир

Британский подросток зарезал трех детей в танцевальной студии. Это привело к беспорядкам и столкновениям с полицией

В британском Саутпорте прошли столкновения с полицией после гибели детей

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

В английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию и зарезал трех детей — девочек в возрасте от 6 до 9 лет.

Трагедия привела к массовым беспорядкам в городе. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети на фоне слухов, что преступник — мусульманин, однако в полиции это опровергли. Митинг привел к столкновениям наиболее радикальных его участников с полицией, поджогу машины правоохранителей и к ранениям десятков стражей порядка.

Преступник по неизвестным пока причинам напал на студию во время мастер-класса

Нападение произошло утром в понедельник, 29 июля, во время урока танцев в местной студии. Напавшего попытались остановить, однако безрезультатно — фатальные ножевые ранения получили три девочки в возрасте шести, семи и девяти лет, все они скончались в больнице. Также были ранены еще восемь детей и двое взрослых, семеро из пострадавших остаются в больнице в критическом состоянии.

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

По подозрению в убийстве был задержан 17-летний юноша. Полиция сообщает, что мотивы его нападения остаются неясными. Там также исключили версию терроризма.

Полиция не назвала имя и другие подробности о подозреваемом, сообщив лишь, что он живет в деревне недалеко от Саутпорта, но родился в Кардиффе (Уэльс). По данным BBC, его родители родом из Руанды.

Трагедия спровоцировала массовые беспорядки и травмы у десятков полицейских

На следующий день, 30 июля, местные жители провели памятный митинг и приносили цветы к месту трагедии. С той же целью в город приехал и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Сообщается, что визит, который длился около двух минут, вызвал негативные выкрики со стороны некоторых жителей, один из которых крикнул: «Сколько еще, Стармер? Когда ты что-нибудь сделаешь?» Министр внутренних дел Соединенного Королевства Иветт Купер, также посетившая место убийства, призвала не распространять дезинформацию о трагедии.

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

А вскоре после первой акции в городе началась и другая — протестующие пришли к местной мечети на фоне слухов, что подозреваемый — мусульманин. Полиция опровергала этот факт, однако столкновений не удалось избежать.

Участники беспорядков бросали бутылки, кирпичи и мусорные контейнеры в правоохранителей и подожгли полицейскую машину. Утверждается, что были подожжены также и случайные автомобили местных жителей. Судя по видео, толпа пытается преодолеть перегороженную полицией улицу, раскачивая микроавтобус правоохранителей и забрасывая правоохранителей. Несколько протестующих в масках даже залезли на автомобиль. На другом видео слышно, как толпа скандирует: «Мы хотим вернуть нашу страну».

По мнению полиции, протестующие являлись членами ультраправой группы «Лига английской обороны». Там также сообщили, что 39 полицейских пострадали, 27 из них были доставлены в больницу. У восьми полицейских выявлены серьезные травмы (переломы, рваные раны, перелом носа и сотрясение мозга). Также получили ранения три полицейские собаки, в которых прилетели кирпичи.

К позднему вечеру ситуация в Саутпорте успокоилась. О возможных задержанных из числа протестующих не сообщается.

На трагедию отреагировала Тейлор Свифт, под песню которой произошло нападение

Как стало известно, танцевальный мастер-класс, подвергшийся атаке, проходил «в стиле Тейлор Свифт» и под песни популярной американской певицы.

Позднее она отреагировала на случившееся, заявив, что находится в полнейшем шоке. «Это были просто маленькие дети на уроке танцев. Я в полной растерянности, не знаю, как выразить свои соболезнования этим семьям. Ужас вчерашнего нападения не перестает меня одолевать».

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Путин ввел новую выплату уходящим на СВО по контракту. Военные получат по 400 тысяч рублей

      Один из фигурантов дела Булгакова умер в СИЗО

      В Минэнерго заявили о подавлении всплеска цен на бензин

      Эрдоган назвал убийство лидера ХАМАС подлым актом запугивания

      Один человек пострадал при ударе ВСУ по заправочной станции в российском регионе

      В России Чебурашка подрался с канистрой бензина и попал на видео

      Каждый десятый россиянин назвал себя предпринимателем

      Отправившийся на СВО эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно

      В России осудили украинскую телеведущую за призывы к насилию над российскими офицерами

      Командир «Ахмата» рассказал о безвыходном положении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше