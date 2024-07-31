Британский подросток зарезал трех детей в танцевальной студии. Это привело к беспорядкам и столкновениям с полицией

В британском Саутпорте прошли столкновения с полицией после гибели детей

В английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию и зарезал трех детей — девочек в возрасте от 6 до 9 лет.

Трагедия привела к массовым беспорядкам в городе. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети на фоне слухов, что преступник — мусульманин, однако в полиции это опровергли. Митинг привел к столкновениям наиболее радикальных его участников с полицией, поджогу машины правоохранителей и к ранениям десятков стражей порядка.

Преступник по неизвестным пока причинам напал на студию во время мастер-класса

Нападение произошло утром в понедельник, 29 июля, во время урока танцев в местной студии. Напавшего попытались остановить, однако безрезультатно — фатальные ножевые ранения получили три девочки в возрасте шести, семи и девяти лет, все они скончались в больнице. Также были ранены еще восемь детей и двое взрослых, семеро из пострадавших остаются в больнице в критическом состоянии.

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

По подозрению в убийстве был задержан 17-летний юноша. Полиция сообщает, что мотивы его нападения остаются неясными. Там также исключили версию терроризма.

Полиция не назвала имя и другие подробности о подозреваемом, сообщив лишь, что он живет в деревне недалеко от Саутпорта, но родился в Кардиффе (Уэльс). По данным BBC, его родители родом из Руанды.

Трагедия спровоцировала массовые беспорядки и травмы у десятков полицейских

На следующий день, 30 июля, местные жители провели памятный митинг и приносили цветы к месту трагедии. С той же целью в город приехал и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Сообщается, что визит, который длился около двух минут, вызвал негативные выкрики со стороны некоторых жителей, один из которых крикнул: «Сколько еще, Стармер? Когда ты что-нибудь сделаешь?» Министр внутренних дел Соединенного Королевства Иветт Купер, также посетившая место убийства, призвала не распространять дезинформацию о трагедии.

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

А вскоре после первой акции в городе началась и другая — протестующие пришли к местной мечети на фоне слухов, что подозреваемый — мусульманин. Полиция опровергала этот факт, однако столкновений не удалось избежать.

Участники беспорядков бросали бутылки, кирпичи и мусорные контейнеры в правоохранителей и подожгли полицейскую машину. Утверждается, что были подожжены также и случайные автомобили местных жителей. Судя по видео, толпа пытается преодолеть перегороженную полицией улицу, раскачивая микроавтобус правоохранителей и забрасывая правоохранителей. Несколько протестующих в масках даже залезли на автомобиль. На другом видео слышно, как толпа скандирует: «Мы хотим вернуть нашу страну».

По мнению полиции, протестующие являлись членами ультраправой группы «Лига английской обороны». Там также сообщили, что 39 полицейских пострадали, 27 из них были доставлены в больницу. У восьми полицейских выявлены серьезные травмы (переломы, рваные раны, перелом носа и сотрясение мозга). Также получили ранения три полицейские собаки, в которых прилетели кирпичи.

К позднему вечеру ситуация в Саутпорте успокоилась. О возможных задержанных из числа протестующих не сообщается.

На трагедию отреагировала Тейлор Свифт, под песню которой произошло нападение

Как стало известно, танцевальный мастер-класс, подвергшийся атаке, проходил «в стиле Тейлор Свифт» и под песни популярной американской певицы.

Позднее она отреагировала на случившееся, заявив, что находится в полнейшем шоке. «Это были просто маленькие дети на уроке танцев. Я в полной растерянности, не знаю, как выразить свои соболезнования этим семьям. Ужас вчерашнего нападения не перестает меня одолевать».