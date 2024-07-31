Британский подросток с ножом напал на детский клуб

Sky news: в Саутпорте начались столкновения с полицией после гибели детей

В английском Саутпорте подросток с ножом напал на танцевальный клуб и убил трех детей. После этого в городе начались беспорядки, сообщает Sky News.

Трагедия произошла в понедельник, 29 июля, во время танцевального мастер-класса. Подростка арестовали. По данным телеканала, на следующий день в городе прошли столкновения с полицией возле мечети. Участники беспорядков бросали бутылки в правоохранителей и подожгли полицейскую машину. Несколько полицейских пострадали.

Предположительно, участники беспорядков были причастны к ультраправой группе «Лига английской обороны».