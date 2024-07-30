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16:39, 30 июля 2024Мир

Увеличилось количество погибших от ножевых ранений детей в Великобритании

Sky News: три ребенка погибли от ножевых ранений после нападения в Британии

Фото: Phil Noble / Reuters

Количество детей, погибших от ножевых ранений в результате нападения 17-летнего подростка в Великобритании, увеличилось до трех. Об этом со ссылкой на заявление полиции передает телеканал Sky News.

«С сожалением сообщаем, что третий ребенок скончался от ранений, полученных в результате ножевого нападения в Саутпорте вчера утром», — сообщили британские правоохранители.

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Медики безуспешно боролись за жизнь девятилетней девочки, которая стала третьим погибшим ребенком после смерти двух девочек шести и семи лет. Сейчас медики борются за жизнь восьми детей, пятеро из которых находятся в критическом состоянии.

«Двое взрослых также находятся в критическом состоянии после получения травм во время инцидента», — подчеркнули полицейские.

28 июля четыре человека пострадали в результате нападения с ножом в Берлине недалеко от резиденции бундесканцлера Олафа Шольца.

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      Глеб Бажуткин
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