Раскрыт вред пропуска завтрака для детей

BMC Nutrition Journal: пропуск завтрака может привести к психическим проблемам

Ученые Университета Англии Раскин (ARU) в Великобритании и Университета де лас Америкас в Мексике раскрыли вред пропуска завтрака для детей. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале BMC Nutrition Journal, это может привести к психическим проблемам и сложностями во взрослой жизни.

В исследовании приняли участие более 150 000 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет из 42 стран. Было установлено, что частота завтрака почти линейно коррелирует с уровнем удовлетворенности жизнью: дети, завтракающие каждый день, демонстрируют самый высокий уровень удовлетворенности, в то время как те, кто никогда не завтракает, — самый низкий.

В разных странах уровень удовлетворенности жизнью варьировался. Например, в Португалии дети, которые завтракали ежедневно, показали самый высокий уровень удовлетворенности жизнью, тогда как в Румынии те, кто никогда не завтракал, продемонстрировали самые низкие показатели.

Также оказалось, что даже среди тех, кто завтракает ежедневно, есть различия между странами. Так, дети в Англии, которые завтракают регулярно, продемонстрировали один из самых низких уровней удовлетворенности жизнью среди всех стран, уступив только Румынии, Венгрии, Германии и Австрии.

По словам ученых, регулярный завтрак не только обеспечивает организм необходимой энергией и питательными веществами, но и способствует улучшению когнитивных функций, включая концентрацию и способности к обучению.