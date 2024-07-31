Бывший следователь Казанкин получил 3,5 года колонии по делу о дебоше в клубе

В Перми бывший следователь Казанкин получил 3,5 года колонии по делу о дебоше

В Перми Ленинский районный суд приговорил бывшего полковника юстиции Следственного комитета России (СКР), экс-адвоката Ивана Казанкина к 3,5 года лишения свободы по делу о дебоше в клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Казанкин признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия») и по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»). Во время заседания фигурант признал вину по статье о хулиганстве и раскаялся, а обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия отрицал. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Как установил суд, в июне 2023 года Казанкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при посторонних нецензурно обругал одну из посетительниц пермского ночного клуба, за что получил замечание от сотрудника фейсконтроля. Он отказал экс-следователю в посещении заведения. После этого Казанкин достал из автомобиля длинноствольное огнестрельное оружие, вернулся к зданию клуба, направил дуло в сторону людей и попытался перезарядить его, угрожая выстрелами. Дебошира обезвредил сотрудник заведения. Также фигурант обвиняется в незаконной перевозке принадлежащего ему охотничьего самозарядного карабина «Тигр» и 7,62-мм винтовочных патронов с легкой пулей со стальным сердечником (ЛПС), которая используется в боевом нарезном огнестрельном оружии и пригодных для производства выстрелов из «Тигра».

Ранее сообщалось, что бывший следователь столичного главка Следственного комитета России Марат Тамбиев отказался признавать свою вину по делу о получении рекордной взятки в размере 2,7 тысячи биткоинов.