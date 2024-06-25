Бывший следователь в суде отказался признавать вину по делу о получении рекордной взятки

Экс-следователь Тамбиев не признал вину в получении взятки в 2,7 тыс. биткоинов

Бывший следователь столичного главка Следственного комитета России Марат Тамбиев отказался признавать свою вину по делу о получении рекордной взятки в размере 2,7 тысячи биткоинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Балашихинского городского суда Московской области.

«Считаю данное обвинение оскорбительном для себя лично», — заявил он.

Ранее экс-следователь рассказал, что его подчиненная Кристина Ляховенко, которая вместе с ним является фигуранткой дела о рекордной взятке, ютилась в съемной комнате и вряд ли могла быть причастна к хищению миллиардов рублей. Кроме того, защита самого Тамбиева заявила на суде, что он не может оплачивать работу более чем одного адвоката, услуг которого «мало для эффективной защиты».