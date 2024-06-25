Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:29, 25 июня 2024Силовые структуры

Бывший следователь в суде отказался признавать вину по делу о получении рекордной взятки

Экс-следователь Тамбиев не признал вину в получении взятки в 2,7 тыс. биткоинов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший следователь столичного главка Следственного комитета России Марат Тамбиев отказался признавать свою вину по делу о получении рекордной взятки в размере 2,7 тысячи биткоинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Балашихинского городского суда Московской области.

«Считаю данное обвинение оскорбительном для себя лично», — заявил он.

Ранее экс-следователь рассказал, что его подчиненная Кристина Ляховенко, которая вместе с ним является фигуранткой дела о рекордной взятке, ютилась в съемной комнате и вряд ли могла быть причастна к хищению миллиардов рублей. Кроме того, защита самого Тамбиева заявила на суде, что он не может оплачивать работу более чем одного адвоката, услуг которого «мало для эффективной защиты».

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова

      Россияне поддержали поджегшего подростков участника СВО

      Медведев поставил одну задачу после терактов в Дагестане

      В российском регионе хирурги достали 13 предметов из кишечника ребенка

      Британии посоветовали построить второй Лондон для решения одной проблемы

      ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму

      Финская компания отказалась от закупки российского СПГ

      Сборная Германии столкнулась с нашествием комаров на Евро-2024

      На Украине допустили новые обвинения избившему бойца «Кракена» депутату

      В России дали МУС совет после выдачи ордера на арест Шойгу и Герасимова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше