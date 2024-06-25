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13:10, 25 июня 2024Силовые структуры

У обвиняемого в рекордной взятке бывшего следователя не оказалось денег на адвоката

У обвиняемого в рекордной криптовалютной взятке Тамбиева нет денег на адвоката

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший руководитель следственного отдела СК по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в 2,7 тысячи биткоинов, не может оплачивать работу адвокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его защитника Игоря Коленкина.

Адвокат объяснил, что отсутствие финансовых возможностей Тамбиева связано с арестом всех его активов и денежных средств. Поэтому экс-следователь не может нанять других защитников для более эффективных результатов работы. Слова бесплатного адвоката подтвердил и сам подсудимый. Он попросил суд привлечь к делу для его защиты супругу Эсмиру Раджабову, но суд отказал в ходатайстве. Раджабова не соответствует критериям защиты: она пока учится и не имеет высшего юридического образования.

Экс-руководителя следственного отдела СК по Тверскому району Москвы 35-летний майора юстиции Тамбиев и бывшую 27-летнюю следовательницу Кристину Ляховенко обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств. В ходе расследования выяснилось, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.

Тамбиева арестовали в марте 2022 года, после того как обвиняемые хакеры пожаловались на следователя в ФСБ. Что же касается Ляховенко, то следователи подозревают ее в незаконной передаче электронных носителей информации, на которых находились биткоины. Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров на сумму более 14 миллиардов рублей.

Тамбиев и Ляховенко своей вины не признали.

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      Екатерина Кашурникова
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