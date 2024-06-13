Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:53, 13 июня 2024Силовые структуры

Дело о рекордной криптовалютной взятке следователям поступило в суд

В суд поступило дело следователей, обвиняемых в получении рекордной взятки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дело в отношении двух следователей СК России, обвиняемых в получении рекордной взятки в размере более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило для рассмотрения в Балашихинский городской суд Московской области. Информация появилась в картотеке инстанции.

Следователей Марата Тамбиева и Кристину Ляховенко обвинили в нескольких эпизодах взяточничества в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, а также в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. В ходе расследования выяснилось, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.

Тамбиев был арестован в марте 2022 года, после того как обвиняемые хакеры пожаловались на следователя в ФСБ. Что же касается Ляховенко, то следователи подозревают ее в незаконной передаче электронных носителей информации, на которых находились биткоины. Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров на сумму более 14 миллиардов рублей.

Тамбиев и Ляховенко своей вины не признали.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

      В Казахстане суд вернул государству оборонный объект

      В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН

      Двух участников банды Басаева поймали за нападение на военных в Чечне в 90-е

      Столтенберг отказался считать эскалацией удары ВСУ по России

      Росгвардия ликвидировала 800 беспилотников ВСУ за два месяца

      Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

      Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

      Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

      В России произошло сильное землетрясение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше