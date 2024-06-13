Дело о рекордной криптовалютной взятке следователям поступило в суд

В суд поступило дело следователей, обвиняемых в получении рекордной взятки

Дело в отношении двух следователей СК России, обвиняемых в получении рекордной взятки в размере более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило для рассмотрения в Балашихинский городской суд Московской области. Информация появилась в картотеке инстанции.

Следователей Марата Тамбиева и Кристину Ляховенко обвинили в нескольких эпизодах взяточничества в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, а также в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. В ходе расследования выяснилось, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.

Тамбиев был арестован в марте 2022 года, после того как обвиняемые хакеры пожаловались на следователя в ФСБ. Что же касается Ляховенко, то следователи подозревают ее в незаконной передаче электронных носителей информации, на которых находились биткоины. Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров на сумму более 14 миллиардов рублей.

Тамбиев и Ляховенко своей вины не признали.

