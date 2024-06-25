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12:30, 25 июня 2024Силовые структуры

Экс-следователь рассказал о съемной комнате фигурантки дела о рекордной взятке

Бывший следователь Тамбиев заявил, что его подчиненная ютилась в съемной комнате

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Бывший следователь столичного главка Следственного комитета России Марат Тамбиев заявил в зале суда, что его экс-подчиненная Кристина Ляховенко, которая вместе с ним является фигуранткой дела о рекордной взятке, ютилась в съемной комнате. Такие подробности сообщает РИА Новости.

Учитывая это, по словам экс-следователя, «абсурдно полагать», что она могла быть причастна к хищению миллиардов рублей. Кроме того, защита самого Тамбиева заявила на суде, что он не может оплачивать работу более чем одного адвоката, услуг которого «мало для эффективной защиты». Сторона бывшего следователя пыталась привлечь к процессу супругу обвиняемого, которая учится на юридическом факультете, но суд отказал в этом.

Ранее стало известно, что уголовное дело против двух следователей, обвиняемых в получении рекордной взятки в размере 2,7 тысячи биткоинов, поступило для рассмотрения в Балашихинский городской суд Московской области. По версии следствия, криптовалюту они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization.

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      Олеся Мицкевич
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