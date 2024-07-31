Nature Cancer: разработана борющаяся с раком горла молекула

Ученые онкологического центра Rogel Health Мичиганского университета разработали молекулу MTX-531, которая борется с раком горла, устойчивым к лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Специалисты создали ингибиторы киназы MTX-531, способные избирательно блокировать два ключевых фактора устойчивости рака: рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) и фосфатидилинозитол 3-ОН киназу (PI3K).

Известно, что при некоторых видах рака, таких как плоскоклеточный рак головы и шеи, каждый из этих факторов опосредует устойчивость к ингибированию другого фактора.

Эксперименты на мышах показали, что MTX-531 приводит к регрессии опухолей в нескольких моделях рака головы и шеи и не вызывает серьезных побочных эффектов. Также было обнаружено, что MTX-531 в сочетании с препаратами, нацеленными на сигнальный путь RAS, эффективен против опухолей желудочно-кишечного тракта с мутацией KRAS.

Другие ингибиторы PI3K связаны с гипергликемией, но MTX-531 не вызывает этого тяжелого побочного эффекта, что делает его менее токсичным вариантом лечения. Этот аспект особенно важен для улучшения качества жизни пациентов, проходящих лечение.