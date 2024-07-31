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12:35, 31 июля 2024Наука и техника

Объяснено образование органики вокруг молодых звезд

Nature Astronomy: объяснено образование органики вокруг молодых звезд

Кадр: European Southern Observatory (ESO) / YouTube / phys.org

Международная группа исследователей под руководством Бернского университета объяснила образование органических макромолекул в дисках газа и пыли вокруг молодых звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Органические макромолекулы, являющиеся строительными блоками жизни, играют ключевую роль в обеспечении условий, благоприятных для жизни. Планетологи предполагали, что эти макромолекулы происходят из метеоритов-хондритов, из которых постепенно сформировалась Земля. Однако механизм образования органики в этих блоках оставался неизвестным.

Исследователи разработали модель, которая включает в себя два ключевых процесса: накопление пыли и льда в пылевом диске вокруг молодой звезды и облучение льда звездным светом. Оказалось, что облучение может приводить к образованию сложных молекул размером в сотни атомов, из которых большинство являются атомами углерода.

Макромолекулы могут образовываться в пылевых ловушках, подвергающихся интенсивному воздействию звездного света. Эти ловушки представляют собой области в пылевом диске, где под воздействием различных факторов скапливаются пыль и лед. Модель, созданная для проверки этой гипотезы, показала, что при правильных условиях макромолекулы в таких областях могут образовываться всего за несколько десятилетий.

В будущем исследователи планируют изучить, как разные типы пылевых ловушек реагируют на излучение и движущиеся потоки пыли, что поможет определить вероятность существования жизни вокруг различных типов экзопланет и звезд.

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      Александр Еникеев
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