Дачникам пригрозили штрафами за парковку на газоне

Юрист Глебова: штраф за парковку автомобиля на газоне составит до пяти тыс. руб.

При парковке автомобиля на газоне территории садово-некоммерческого товарищества (СНТ) его владельцу грозит штраф, сумма которого варьируется в зависимости от региона. Об этом РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России Наталья Глебова

Штраф грозит также, если автомобиль мешает проезду спецтехники и проходу пешеходов или стоит на газоне. Правами оштрафовать обладает только ГИБДД, но не СНТ, отметила юрист. Речь не идет о парковке на территории дачного участка владельца автомобиля.

За стоянку на даче, когда машина перекрыла движение и создала препятствие для проезда другим, можно получить штраф в размере двух тысяч рублей. Если машина припаркована на газоне — в тысячу рублей. В зависимости от региона штраф варьируется. Например, если СНТ находится на территории Москвы, за парковку на газоне придется заплатить уже пять тысяч рублей.

Ранее дачников предупредили о штрафах за сорняки на участках. Согласно статье 10.1 КоАП РФ, для граждан предусмотрено взыскание в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей. В регионах могут устанавливаться и более высокие штрафы.