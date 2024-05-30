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10:51, 30 мая 2024Культура

Актер из «Моей прекрасной няни» выразил соболезнования семье Заворотнюк

Актер Борис Смолкин принес соболезнования семье Анастасии Заворотнюк
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Известный российский актер, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин в разговоре с «Лентой.ру» принес свои соболезнования семье российской актрисы, коллеги по культовому сериалу Анастасии Заворотнюк.

«Огромные соболезнования всем близким и родным», — сказал Смолкин.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет.

В 2019 году актрисе была диагностирована глиобластома — рак мозга. Перед этим она некоторое время жаловалась на сильные головные боли. На съемках также бывало, что артистка падала в обмороки, однако никто изначально не придавал всему этому значение.

В тот год артистка проходила лечение в Европейском медицинском центре, после чего была госпитализирована в московскую клинику для восстановления тяжелобольных пациентов.

В конце 2023 года артистка прошла еще одно дорогостоящее лечение. В тот момент ее дочь Анна Заворотнюк сообщала, что изменений в здоровье матери не наблюдается.

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      Алена Шевченко
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