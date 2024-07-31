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07:15, 31 июля 2024Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса позагорала в бикини в откровенной позе

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис снялась в бикини в откровенной позе

Фото: @scoutlaruewillis

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис позагорала в купальнике в откровенной позе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя певица и актриса снялась у озера в бело-голубом бикини. Данный комплект включал в себя бюстгальтер с косточками и тонкими бретелями и трусы с завышенной талией и глубокими вырезами на бедрах.

При этом наследница артистов сидела с разведенными в стороны ногами, демонстрируя стройную фигуру и миниатюрные татуировки на руках. Известно, что 20 июля девушка отметила день рождения в кругу семьи.

Ранее в июле американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для испанского бренда Desigual.

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      Карина Черных
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