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04:15, 31 июля 2024Ценности

Дочь Джуда Лоу сняли в бикини на пляже с возлюбленным

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу сняли в откровенном бикини на пляже с возлюбленным
Айрис Лоу

Айрис Лоу. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу сняли в откровенном наряде во время отдыха с возлюбленным на Барбадосе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

23-летнюю манекенщицу запечатлели на пляже в бикини бренда Fruity Booty в красно-белую клетку, которое обнажало ее ягодицы. Кроме того, она надела на голову темно-коричневую повязку, а также выбрала в качестве украшения цепочку с кулоном.

В свою очередь, компанию девушке составил ее 25-летний избранник — защитник «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Трент Александер-Арнольд. Он предстал перед камерой в бежевых купальных шортах с завязками. На полученных кадрах спортсмен и модель обнимали друг друга, однако известно, что официально пара не объявляла о своих отношениях.

В мае Айрис Лоу посетила Каннский кинофестиваль во Франции в прозрачном платье без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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