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15:02, 31 июля 2024Экономика

Домохозяек призвали натирать мебель одним видом отходов

Домохозяек призвали натирать мебель кофейной гущей, чтобы избавить ее от царапин

Фото: Ryan Riggins / Unsplash

Кофейная гуща поможет избавить деревянную мебель от царапин и потертостей. Натирать предметы интерьера этим видом отходов призвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали добавить в массу простой воды и растительного масла, а затем протереть полученной смесью участки, нуждающиеся в маскировке. Спустя 15 минут по мебели нужно пройтись чистым куском ткани.

Помимо этого, кофейная гуща способна нейтрализовать неприятные запахи в холодильнике. «Возьмите блюдце, положите на него немного гущи и оставьте на одной из полочек холодильного устройства. Спустя некоторое время зловоние должно исчезнуть», — рассказали эксперты.

Отходы от кофе также полезны для мытья посуды — они хорошо справляются с загрязнениями на сковородках и кастрюлях, при этом не повреждают даже тефлоновое покрытие.

Ранее домохозяек призвали смазать майонезом дверные петли — это поможет избавить их от скрипа. Нужно нанести на конструкцию две-три ложки соуса любой жирности, а через пару минут удалить его при помощи тряпки.

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      Нина Ташевская
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