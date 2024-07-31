Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:31, 31 июля 2024Силовые структуры

Двух иностранцев заподозрили в похищении соотечественницы в Подмосковье

В Королеве задержали 2 белорусов, подозреваемых в похищении соотечественницы

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в похищении 33-летней женщины в Королеве и вымогательстве у нее денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

По данным следователей, все произошло 28 июля. Мужчины, находясь в отеле «Новые Горки», избили свою знакомую, а затем насильно поместили ее в автомобиль и стали требовать пять миллионов рублей, которые она якобы украла у одного из них. После этого злоумышленники вывезли потерпевшую в Красногорск, где, применяя физическую силу и не давая уйти, пересадили ее в следующую машину и повезли в другой регион. По пути следования их автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, а женщина успела сообщить силовикам о своем похищении.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Как уточняет РЕН ТВ, злоумышленниками оказались 26-летний и 37-летний жители Белоруссии, а потерпевшая — их соотечественницей.

Ранее в Москве были задержаны трое молодых людей, которые пытались похитить человека ради 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Истребители F-16 прибыли на Украину. Когда их смогут бросить в бой?

      Постпред Ирана в ООН раскрыл причастных к убийству Хании

      Маск согласился подраться с Мадуро

      Психотерапевт указала на способ избежать распространенной ошибки при ссорах

      В США обеспокоились последствиями расправы над лидером ХАМАС

      Спасенный в России амурский тигренок нашел новый дом

      Адвокат прокомментировал информацию о пропаже арестованного в США россиянина из базы ФБТ

      Россиянина пришлось выкапывать из квартиры из-за мусора

      Адвокат усомнился во включении Винника в список обмена

      В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше