Двух иностранцев заподозрили в похищении соотечественницы в Подмосковье

В Королеве задержали 2 белорусов, подозреваемых в похищении соотечественницы

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в похищении 33-летней женщины в Королеве и вымогательстве у нее денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

По данным следователей, все произошло 28 июля. Мужчины, находясь в отеле «Новые Горки», избили свою знакомую, а затем насильно поместили ее в автомобиль и стали требовать пять миллионов рублей, которые она якобы украла у одного из них. После этого злоумышленники вывезли потерпевшую в Красногорск, где, применяя физическую силу и не давая уйти, пересадили ее в следующую машину и повезли в другой регион. По пути следования их автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, а женщина успела сообщить силовикам о своем похищении.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Как уточняет РЕН ТВ, злоумышленниками оказались 26-летний и 37-летний жители Белоруссии, а потерпевшая — их соотечественницей.

Ранее в Москве были задержаны трое молодых людей, которые пытались похитить человека ради 300 тысяч рублей.