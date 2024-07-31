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10:43, 31 июля 2024Ценности

Джиджи Хадид снялась в кожаных трусах для модных брендов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенных образах для рекламной кампании модных брендов Dilara Findikoglu и Heaven by Marc Jacobs. Соответствующая публикация появилась на сайте издания WWD.

Так, на одном размещенном фото 29-летняя манекенщица предстала в кожаных трусах и облегающей майке, оформленной вырезами на груди и булавками. При этом она дополнила свой внешний вид тремя ремнями, надев их на талию.

Кроме того, Хадид позировала перед камерой в кожаном бюстгальтере с булавками и брюках со шнуровкой и заклепками. Вдобавок она накинула на плечи куртку-косуху и сделала макияж в стиле smoky-eyes.

Помимо прочего, звезда показала фигуру в красном корсете и трусах с оборками, а также кожаном платье длины мини и сетчатых чулках.

Ранее сообщалось, что пользователи сети высмеяли наряд Джиджи Хадид на новых фото папарацци.

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      Карина Черных
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