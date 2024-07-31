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13:28, 31 июля 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла подробности по делу осужденного в России агента СБУ Кармазина

ФСБ: вступил в силу приговор агенту СБУ Кармазину за диверсии на Московской ж/д

Кадр: ФСБ РФ

Вступил в силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Сергея Кармазина, поджегшего два шкафа сигнализации на Московской железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Кармазин признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия»), статье 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), части 2 статьи 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем») и части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 (Приготовление к совершению террористического акта), части 1 статьи 30, части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»), статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также Кармазина обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.
 
По данным ФСБ, в Польше при непосредственном участии польских специальных служб диверсанта завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Его проверили и подготовили в Риге при поддержке специальных служб Латвийской Республики перед заброской в Россию. Затем в Москве мужчина по команде куратора из СБУ поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.
 
У Кармазина изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ, отметили в ведомстве.
 

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      Екатерина Кашурникова
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