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12:50, 31 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двоих россиян по подозрению в поджоге оборудования на вышке сотовой связи

В Петербурге ФСБ задержала двоих молодых людей за поджог вышки сотовой связи

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в поджоге оборудования на вышке сотовой связи. Об этом сообщает 47news.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Подозреваемые ближайшие двое суток проведут под стражей.

По данным издания, в середине июня сгорело оборудование на вышке сотовой связи на пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта. Через какое-то время силовики вышли на след задержанных.

Ранее в Ленинградской области задержали 13-летнего и 14-летнего подростков, поджегших вышку сотовой связи.

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