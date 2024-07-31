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14:24, 31 июля 2024Наука и техника

Стало известно о захвате рынка смартфонами с ИИ

IDC: к 2028 году смартфоны с ИИ займут 70 процентов мирового рынка

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Смартфоны с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) займут почти весь рынок в ближайшие несколько лет. Об этом стало известно из отчета International Data Corporation (IDC).

По оценкам специалистов компании, в 2024 году поставки устройств, способных работать с ИИ, вырастут на 363 процента в годовом исчислении, до 234,2 миллиона единиц. По итогам года такие смартфоны должны занять 19 процентов рынка.

В материале говорится, что в дальнейшем распространение гаджетов с Gen AI продолжится. Так, к 2028 году ИИ-смартфоны займут 70 процентов мирового рынка. Считается, что к этому времени будет выпущено 912 миллионов подобных телефонов. ИИ-смартфонами аналитики IDC называют аппараты, которые имеют нейронный процессор и способны выполнять не менее 30 тераопераций в секунду.

«Быстрое внедрение GenAI в смартфоны беспрецедентно в истории мобильных устройств», — отметила старший директор по исследованиям в IDC Набила Попал. Прорыв на рынке ИИ-смартфонов аналитики компании ожидают в 2026 году.

В начале июля аналитики IDC назвали категорию смартфонов с поддержкой ИИ самой быстрорастущей на рынке мобильных устройств. Специалисты заявили, что расцвет сегмента устройств с Gen AI станет «следующей технологической революцией».

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      Андрей Ставицкий
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