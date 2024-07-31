Герой России Нимченко: Запад не должны интересовать новые регионы России

Позиция Запада по новым регионам России не имеет значения. Об этом заявил Герой РФ, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что мнение западных стран по этому поводу не должно интересовать Россию. «Донбасс, Таврия — наша исконно русская земля, где живут русские по духу люди», — сказал собеседник агентства.

По его словам, есть четко поставленные цели и задачи, которые направлены на защиту этих людей. Нимченко выразил уверенность, что все они будут достигнуты.

Ранее Нимченко заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине завершится на условиях президента России Владимира Путина. Он отметил, что Москве нужен полный вывод украинских войск с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.