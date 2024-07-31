Герой России Нимченко заявил, что спецоперация завершится на условиях Путина

Специальная военная операция (СВО) завершится на условиях, выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным, предрек Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. Он рассказал об этом в разговоре с РИА Новости.

Герой России напомнил, что Москве необходим полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. «Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам», — подчеркнул он.

Как утверждает Нимченко, ситуация на линии соприкосновения сложная, но контролируемая, а все задачи выполняются благодаря слаженной работе личного состава, командования и войск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате спецоперации или мирных переговоров. Песков подчеркнул, что задачей России является обеспечение безопасности.