Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:34, 31 июля 2024Россия

Герой России предрек завершение спецоперации на условиях Путина

Герой России Нимченко заявил, что спецоперация завершится на условиях Путина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Специальная военная операция (СВО) завершится на условиях, выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным, предрек Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. Он рассказал об этом в разговоре с РИА Новости.

Герой России напомнил, что Москве необходим полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. «Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам», — подчеркнул он.

Как утверждает Нимченко, ситуация на линии соприкосновения сложная, но контролируемая, а все задачи выполняются благодаря слаженной работе личного состава, командования и войск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате спецоперации или мирных переговоров. Песков подчеркнул, что задачей России является обеспечение безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

      Три дрона ВСУ пытались ударить по региону России

      Зампред правительства российского региона отказался признать вину

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса позагорала в бикини в откровенной позе

      У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль

      В Госдуме решили пересмотреть запрет на смартфоны в зоне СВО

      На военном аэродроме в Кривом роге прозвучал взрыв

      Названа необычная секс-поза для яркого оргазма

      ВСУ пытались ударить по еще по одному российскому региону

      В Иране заявили о расследовании убийства лидера ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше