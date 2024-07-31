Глава Пентагона пообещал защитить Израиль после гибели главы политбюро ХАМАС

Остин: США помогут защитить Израиль в случае нападения на него

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что Соединенные Штаты Америки помогут защитить Израиль в случае нападения на него. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Остин добавил, что США работают над снижением напряженности после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегенране. «Мы по-прежнему обеспокоены возможностью перерастания этого в полномасштабную драку. И я не считаю, что драка неизбежна» — высказался он.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Богданов назвал гибель Исмаила Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством. Он предположил, что случившееся может привести к дальнейшей эскалации в регионе.