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08:22, 31 июля 2024Мир

В России высказались о гибели главы политбюро ХАМАС

Замглавы МИД РФ: гибель главы политбюро ХАМАС Хании это политическое убийство

Фото: Iran's Presidency /WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является абсолютно неприемлемым политическим убийством. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Он высказал мнение, что ликвидация одного из лидеров движения очень негативно отразится на переговорах по сектору Газа. Кроме того, добавил собеседник агентства, это может привести к дальнейшей эскалации в регионе.

Утром 31 июля был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании в Тегеране. Вместе с главой политбюро погиб один из его телохранителей. Движение ХАМАС возложило ответственность за случившееся на Израиль, назвав нападение вероломным.

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      Марина Совина
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