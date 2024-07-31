Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для части россиян — отцов троих детей. Об этом сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Из опубликованных данных следует, что законопроект был окончательно отклонен на заседании, состоявшемся 30 июля. На девяти предыдущих заседания Госдума не рассматривала документ.

Документ внесли в Госдуму в сентябре 2022 года. Авторы инициативы предложили освободить от частичной мобилизации многодетные семьи с тремя и более детьми и поднять их возраст с 16 до 18 лет, а возраст обучающихся на очной форме обучения, — до 23 лет. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект, так «расширение перечня отсрочек (...) негативно отразится на комплектовании Вооруженных сил».

По действующему законодательству, отсрочка от мобилизации предоставляется тем, у кого на попечении находятся несовершеннолетние брат или сестра; россиянам, имеющим четверых и более детей в возрасте до 16 лет; отцам-одиночкам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет и ряду других категорий граждан.