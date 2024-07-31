Харрис опередила Трампа по уровню поддержки в ряде штатов

Morning Consult: Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах

Вице-президент США Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в четырех колеблющихся штатах из семи. Об этом со ссылкой на результаты опроса компании Morning Consult сообщает агентство Bloomberg.

Харрис опережает экс-президента в Мичигане (53 процента против 42), Висконсине (50 против 47), Аризоне (49 против 47) и Неваде (47 против 45). В Джорджии у Харрис и Трампа одинаковый уровень поддержки (47 процентов), а в Пенсильвании и Северной Каролине кандидат от Республиканской партии опережает вице-президента на четыре процента (50 против 46).

В целом по стране Харрис имеет преимущество над экс-президентом в один процент (48 против 47). В аналогичном опросе в начале июля президент США Джо Байден, который на тот момент был основным кандидатом от демократов, уступал Трампу на два процента (45 против 47).

Ранее сенатор от Республиканской партии Майк Ли заявил, что Камала Харрис может одержать победу на выборах главы государства. По его словам, этот результат может быть достигнут благодаря одному важному фактору — поддержке со стороны СМИ.