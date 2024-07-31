Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 31 июля 2024Мир

Харрис опередила Трампа по уровню поддержки в ряде штатов

Morning Consult: Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах

Фото: Dustin Chambers / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в четырех колеблющихся штатах из семи. Об этом со ссылкой на результаты опроса компании Morning Consult сообщает агентство Bloomberg.

Харрис опережает экс-президента в Мичигане (53 процента против 42), Висконсине (50 против 47), Аризоне (49 против 47) и Неваде (47 против 45). В Джорджии у Харрис и Трампа одинаковый уровень поддержки (47 процентов), а в Пенсильвании и Северной Каролине кандидат от Республиканской партии опережает вице-президента на четыре процента (50 против 46).

В целом по стране Харрис имеет преимущество над экс-президентом в один процент (48 против 47). В аналогичном опросе в начале июля президент США Джо Байден, который на тот момент был основным кандидатом от демократов, уступал Трампу на два процента (45 против 47).

Ранее сенатор от Республиканской партии Майк Ли заявил, что Камала Харрис может одержать победу на выборах главы государства. По его словам, этот результат может быть достигнут благодаря одному важному фактору — поддержке со стороны СМИ.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела». Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца

      Два крупных европейских банка определились с планами ухода из России

      В Киеве раздались взрывы

      США допустили создание нового сухопутного маршрута в обход России

      В Белоруссии рассказали о планах оппозиции бить дронами по стране

      «Жемчужный прапорщик» побывал на СВО и получил орден Мужества

      Кандидат в депутаты призналась в съемках в порно и назвала себя «профессиональной шлюхой»

      Врач развеяла популярный миф о влиянии секса на женское здоровье

      Эрдоган рассказал о просьбе внучки не ехать на Олимпиаду из-за ЛГБТ-пропаганды

      В российском регионе загорелся объект после атаки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше