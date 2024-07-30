Сенатор допустил победу Харрис на выборах в США благодаря одному фактору

Сенатор Ли: Харрис может победить Трампа на выборах в США за счет поддержки СМИ

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис может победить республиканца Дональда Трампа на выборах лидера страны за счет поддержки со стороны СМИ. Победу Харрис благодаря данному фактору допустил сенатор от Республиканской партии Майк Ли. Он рассказал об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в соцсети X.

«Она может победить. В этом нет сомнения, и республиканцы допустят огромную ошибку, недооценивая ее», — предупредил он.

Как указал Ли, американские СМИ пытаются стереть любые упоминания о действиях Харрис в связи с кризисом на границе США, с которым она, по словам сенатора, не справилась, а также «затирают ее безумные заявления».

«Камала Харрис является угрозой, поскольку у нее есть комплекс медиаиндустрии, который полностью на ее стороне», — добавил Ли.

Ранее племянник экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа Фред рассказал, что будет голосовать на выборах за кандидата от демократов, действующего вице-президента страны Камалу Харрис.