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20:21, 30 июля 2024Мир

Племянник Трампа поддержал Харрис

Племянник Трампа Фред заявил, что планирует голосовать на выборах за Харрис
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Племянник экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа Фред будет голосовать на выборах за кандидата от демократов, действующего вице-президента страны Камалу Харрис. Об этом родственник политика рассказал ABC News.

При этом он отметил, что будет присутствовать на инаугурации, если его дядя победит на президентских выборах и пригласит его.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп хочет в случае своей победы назначить госсекретарем сенатора Марка Рубио или губернатора Северной Дакоты Дага Бергума, которые ранее рассматривались возможными кандидатами в вице-президенты.

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      Семен Александров
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