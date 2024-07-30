Трамп захотел назначить госсекретарем США одного из несостоявшихся вице-президентов

Axios: Трамп хочет назначить госсекретарем США Рубио или Бергума

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп хочет в случае своей победы назначить госсекретарем сенатора Марка Рубио или губернатора Северной Дакоты Дага Бергума, которые ранее рассматривались возможными кандидатами в вице-президенты. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Источники Трампа сообщили нам, что два кандидата на пост вице-президента, занявшие второе место при бывшем президенте Трампе, сенатор Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, претендуют на пост государственного секретаря», — отмечается в материале.

При этом Трамп не готов сейчас объявлять о конкретных назначениях, так как полностью сконцентрирован на предвыборной кампании. Кроме того, республиканский кандидат рассчитывает на формирование команды из лояльных ему лично чиновников.

Ранее Трамп заявил, что готов принять участие в дебатах с вице-президентом страны Камалой Харрис. По мнению экс-лидера страны, с Харрис дискутировать будет легче, чем с действующим президентом страны Джо Байденом.