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15:16, 30 июля 2024Мир

Трамп захотел назначить госсекретарем США одного из несостоявшихся вице-президентов

Axios: Трамп хочет назначить госсекретарем США Рубио или Бергума
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп хочет в случае своей победы назначить госсекретарем сенатора Марка Рубио или губернатора Северной Дакоты Дага Бергума, которые ранее рассматривались возможными кандидатами в вице-президенты. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Источники Трампа сообщили нам, что два кандидата на пост вице-президента, занявшие второе место при бывшем президенте Трампе, сенатор Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, претендуют на пост государственного секретаря», — отмечается в материале.

При этом Трамп не готов сейчас объявлять о конкретных назначениях, так как полностью сконцентрирован на предвыборной кампании. Кроме того, республиканский кандидат рассчитывает на формирование команды из лояльных ему лично чиновников.

Ранее Трамп заявил, что готов принять участие в дебатах с вице-президентом страны Камалой Харрис. По мнению экс-лидера страны, с Харрис дискутировать будет легче, чем с действующим президентом страны Джо Байденом.

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      Максим Габриелян
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