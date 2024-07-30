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03:10, 30 июля 2024Мир

Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис

Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис и назвал ее легким соперником
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять участие в дебатах с вице-президентом страны Камалы Харрис. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис и назвал ее легким соперником.« Я не возражаю против наших дебатов в любом виде», — отметил он.

На вопрос журналиста о готовности Трампа обещать встретиться с Харрис в рамках дебатов, политик ответил положительно. По мнению экс-лидера страны, с Харрис дискутировать будет легче, чем с действующим президентом страны Джо Байденом.

21 июля Джо Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Байден подчеркнул, что останется на посту главы государства до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей.

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      Марина Совина
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