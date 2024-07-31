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20:40, 31 июля 2024Мир

Харрис уличили в неискреннем сочувствии Зеленскому

Time: Харрис неискренне сочувствует Зеленскому из-за сложностей в отношениях
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Dustin Chambers / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис имеет проблемы в отношениях с украинским лидером Владимиром Зеленским, что проявилось в «неискреннем сочувствии» в ходе ее визита в Киев. Об этом сообщает газета Time со ссылкой на источники.

«На своих встречах с украинскими официальными лицами в последние годы она действительно проявляла сочувствие их бедственному положению (...) "но я бы назвал это формальным сочувствием, следуя протоколу"», — приводит издание слова одного из источников.

В частности, противоречия двух политиков начались после Мюнхенской конференции по безопасности 2022 года. Еще до начала конфликта на Украине Харрис передала Зеленскому позицию, согласно которой США не будут передавать современные вооружения. Это вызвало недовольство президента Украины, что позднее задало сдержанный тон в общении.

Ранее газета Politico сообщала, что Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по Украине, в случае избрания на пост главы Белого дома. По словам руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адама Смита, Харрис готова к активным шагам на мировой арене.

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      Максим Габриелян
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