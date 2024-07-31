Хуситы назвали убийство главы политбюро ХАМАС террористическим преступлением

Движение «Ансар Аллах» назвало убийство Хании террористическим преступлением

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является террористическим преступлением. Об этом заявил председатель высшего революционного комитета йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси, передает ТАСС.

«Мы желаем терпения и утешения семье, братьям и сторонникам Исмаила Хании. Нападение на него — это чудовищное террористическое преступление», — отметил Аль-Хуси.

Он также назвал убийство Хании «вопиющим нарушением законов и моральных ценностей».