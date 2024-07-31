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10:37, 31 июля 2024Мир

Хуситы назвали убийство главы политбюро ХАМАС террористическим преступлением

Движение «Ансар Аллах» назвало убийство Хании террористическим преступлением

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является террористическим преступлением. Об этом заявил председатель высшего революционного комитета йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси, передает ТАСС.

«Мы желаем терпения и утешения семье, братьям и сторонникам Исмаила Хании. Нападение на него — это чудовищное террористическое преступление», — отметил Аль-Хуси.

Он также назвал убийство Хании «вопиющим нарушением законов и моральных ценностей».

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