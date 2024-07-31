Индонезия поддержала запуск прямых рейсов из России на Бали

Глава Индонезии поддержал возможность запуска прямых рейсов из России на Бали

Индонезия приветствует возможность запуска прямых рейсов из России на популярный курортный остров Бали. Об этом сообщил глава этой азиатской страны Прабово Субианто на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит «Интерфакс».

Избранный президент Индонезии также выразил уверенность, что выполнять полеты на Бали сможет «Аэрофлот». «Мы также поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только "Аэрофлотом", но и другими авиакомпаниями», — добавил он.

Более того, Прабово Субианто заявил, что его страна поддерживает открытие российского генконсульства на Бали.

Ранее в июле премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть генконсульство РФ в городе Денпасар на популярном у соотечественников азиатском курорте Бали.

