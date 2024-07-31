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13:47, 31 июля 2024Мир

Иран объявил траур из-за гибели главы ХАМАС

Иран объявил трехдневный траур из-за гибели главы ХАМАС Хании

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран объявил всеобщий трехдневный траур с 31 июля по 2 августа в связи с гибелью главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает IRNA.

«Правительство Ирана выражает соболезнования угнетенному и сопротивляющемуся народу Палестины, а также членам семьи Хании. Объявляется всеобщий трехдневный траур по всей стране», — передает издание заявление правительства Исламской республики.

Также Тегеран подчеркнул, что совершенное убийство стало «еще одним преступлением Тель-Авива».

Ранее экс-главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резайи заявил, что Израиль ждет месть за гибель Хании. Лидер ХАМАС был убит ночью 31 июля.

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      Дарья Устьянцева
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