Иран объявил траур из-за гибели главы ХАМАС

Иран объявил трехдневный траур из-за гибели главы ХАМАС Хании

Иран объявил всеобщий трехдневный траур с 31 июля по 2 августа в связи с гибелью главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает IRNA.

«Правительство Ирана выражает соболезнования угнетенному и сопротивляющемуся народу Палестины, а также членам семьи Хании. Объявляется всеобщий трехдневный траур по всей стране», — передает издание заявление правительства Исламской республики.

Также Тегеран подчеркнул, что совершенное убийство стало «еще одним преступлением Тель-Авива».

Ранее экс-главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резайи заявил, что Израиль ждет месть за гибель Хании. Лидер ХАМАС был убит ночью 31 июля.