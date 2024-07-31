В Иране предупредили Израиль о мести за гибель главы политбюро ХАМАС

Экс-глава КСИР Резайи: Израиль ждет месть за гибель главы политбюро ХАМАС Хании

Израиль ждет месть за гибель главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил экс-главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резайи на странице в соцсети X.

«Оккупационный и террористический сионистский режим заплатит высокую цену», — сказал он.

Лидер ХАМАС Хания был убит ночью 31 июля. Организация подтвердила гибель главы политбюро движения, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

Представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан пообещал, что убийство главы политбюро палестинского радикального движения в Тегеране повлечет ответные меры в адрес Израиля. По его словам, гибель Хании не повлияет на политику руководства движения и его структур.

