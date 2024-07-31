ХАМАС пообещало ответные меры в адрес Израиля из-за убийства главы политбюро

ХАМАС: убийство главы политбюро Хании повлечет ответные меры в адрес Израиля

Убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране повлечет ответные меры в адрес Израиля. Ответ пообещал представитель движения в Алжире Юсеф Хамдан, сообщает РИА Новости.

«Израиль заплатит цену за это преступление и за все преступления в отношении нашего народа», — сказал он. По его словам, гибель Хании не повлияет на политику руководства движения и его структур.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит ночью 31 июля. Организация подтвердила гибель главы политбюро движения, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

Турция осудила убийство главы политбюро палестинского радикального движения, назвав его очередным доказательством, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не стремится к миру.