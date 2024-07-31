Турция отреагировала на убийство главы политбюро ХАМАС

МИД Турции осудил убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране

Турция осуждает убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД, сообщает РИА Новости.

«Осуждаем подлое убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране. Это очередное доказательство, что правительство Нетаньяху не стремится к миру», — заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит ночью 31 июля. Организация подтвердила гибель главы политбюро движения, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

В Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности после убийства главы политбюро ХАМАС. Два иранских чиновника на условиях анонимности рассказали, что на встрече присутствует командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они также отметили, что такие заседания происходят при чрезвычайных обстоятельствах.