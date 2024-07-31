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08:16, 31 июля 2024Мир

В Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности

В Иране созвали заседание Высшего совета нацбезопасности из-за убийства Хании

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности после убийства главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Иран проводит экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности в резиденции верховного лидера [Али Хаменеи]», — пишет издание.

Два иранских чиновника на условиях анонимности рассказали, что на встрече присутствует командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они также отметили, что такие заседания происходят при чрезвычайных обстоятельствах.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате нападения на его резиденцию в Тегеране в среду, 31 июля. Представители движения назвали нападение «вероломным» и обвинили в нем «сионистов».

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      Лина Пивоварова
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