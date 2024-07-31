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11:25, 31 июля 2024Мир

Израиль прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране

Израильский министр Элияху: убийство Хании есть очищение мира от грязи
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Убийство главы политбюро палестинской радикальной исламской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране есть «очищение мира от грязи». Об этом заявил израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху

«Больше никаких мнимых мирных соглашений о капитуляции, никакой пощады этим сынам смерти. Железная рука, которая поразит их, также принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира. Смерть Хании сделает мир немного лучше», — говорится в сообщении министра.

Хания был убит ночью 31 июля. Группировка подтвердила его гибель, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

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      Виктория Кондратьева
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