Израиль прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране

Израильский министр Элияху: убийство Хании есть очищение мира от грязи

Убийство главы политбюро палестинской радикальной исламской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране есть «очищение мира от грязи». Об этом заявил израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху

«Больше никаких мнимых мирных соглашений о капитуляции, никакой пощады этим сынам смерти. Железная рука, которая поразит их, также принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира. Смерть Хании сделает мир немного лучше», — говорится в сообщении министра.

Хания был убит ночью 31 июля. Группировка подтвердила его гибель, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.