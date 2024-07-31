Израиль закрыл воздушное пространство над частью страны

Израиль временно закрыл воздушное пространство на севере у границы с Ливаном

Израиль временно закрыл воздушное пространство над значительной частью севера страны, где находится граница с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное уведомление NOTAM.

Уточняется, что власти страны ограничили полеты самолетов гражданской авиации на сутки. Причиной стало покушение на одного из командиров ливанского движения «Хезболлах» Фуада Шукра в Бейруте, а также расправа над главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хании в Тегеране.

«Район от линии между позициями Хадера и Тират закрыт для всех полетов, в том числе сельскохозяйственного назначения», — отмечается в уведомлении.

Израиль считает Фуада Шукра ответственным за атаку на город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Израильская армия нанесла удар по пригороду Бейрута с целью ликвидировать Шукра, но его судьба пока неизвестна.