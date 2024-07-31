В «Хезболле» прокомментировали данные об ударе по командиру движения

Хезболла: командир движения Шукр был на месте удара, его судьба неизвестна

Командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуад Шукр был в здании, по которому был нанесен израильский удар, однако его судьба на данный момент неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «Хезболлы».

«Фуад Шукр (...) в тот момент находился в этом здании (...). Мы все еще ожидаем итогов (...) [поисково-спасательной] операции, касающейся судьбы (...) командира и других жителей», — утверждается в заявлении.

Представители движения добавили, что израильские войска в ходе атаки на Бейрут «нанесли удар по жилому зданию».

30 июля телеканал «Аль-Хадат» сообщил со ссылкой на источники в службах безопасности Ливана, что Шукра не стало в результате удара Израиля по пригороду Бейрута.